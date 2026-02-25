 Bahía vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Bahía vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido

El Capo de Provincia escribió una de sus páginas más gloriosas, sacando del camino al Tricolor de Acero en su propia casa vía lanzamientos penales.

Miércoles 25 de febrero de 2026 | 21:31

O'Higgins sacó adelante una durísima tarea y eliminó al Bahía en la Copa Libertadores, imponiéndose 4-3 en los penales luego de caer 2-1 este miércoles.

Por la revancha de la fase previa 2, El Capo de Provincia dio un histórico golpe a la cátedra y quedó a solamente un paso de meterse en la zona de grupos.

En busca de ese objetivo, Los Celestes enfrentarán al ganador del cruce entre Tolima y Deportivo Táchira de Venezuela.

