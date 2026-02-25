Bahía vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

O'Higgins sacó adelante una durísima tarea y eliminó al Bahía en la Copa Libertadores, imponiéndose 4-3 en los penales luego de caer 2-1 este miércoles.

Por la revancha de la fase previa 2, El Capo de Provincia dio un histórico golpe a la cátedra y quedó a solamente un paso de meterse en la zona de grupos.

En busca de ese objetivo, Los Celestes enfrentarán al ganador del cruce entre Tolima y Deportivo Táchira de Venezuela.