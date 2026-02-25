Bahía vs O'Higgins: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins visita a Bahía buscando sentenciar su paso a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores, partido que se juega en el Arena Fonte Nova de Brasil.
Miércoles 25 de febrero de 2026 | 10:12
O'Higgins afronta uno de los partidos más importantes de la temporada este miércoles, visitando a Bahía por la revancha de la fase previa 2 de Copa Libertadores.
Tras ganar por la cuenta mínima en la ida disputada la semana pasada en Rancagua, Los Celestes quieren sentenciar la llave y dar el batacazo en Brasil.
La tarea no asoma nada sencilla debido a que su rival suele hacerse fuerte en condición de local, pero en el cuadro nacional apuestan a repetir el buen rendimiento del primer cotejo.
El partido de Bahía ante O'Higgins será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el comienzo del cruce y en el que encontrarás una amplia cobertura.
Además de la TV abierta, el choque por Copa Libertadores lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el trascendental encuentro, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del Tricolor de Acero contra el Capo de Provincia inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 25 de febrero, disputándose en el Arena Fonte Nova de Brasil.