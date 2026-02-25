 Bahía vs O'Higgins: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión
Bahía vs O'Higgins: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores

O'Higgins visita a Bahía buscando sentenciar su paso a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores, partido que se juega en el Arena Fonte Nova de Brasil.

Miércoles 25 de febrero de 2026 | 10:12

O'Higgins afronta uno de los partidos más importantes de la temporada este miércoles, visitando a Bahía por la revancha de la fase previa 2 de Copa Libertadores.

Tras ganar por la cuenta mínima en la ida disputada la semana pasada en Rancagua, Los Celestes quieren sentenciar la llave y dar el batacazo en Brasil.

La tarea no asoma nada sencilla debido a que su rival suele hacerse fuerte en condición de local, pero en el cuadro nacional apuestan a repetir el buen rendimiento del primer cotejo.

Bahía vs O'Higgins por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Bahía ante O'Higgins será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el comienzo del cruce y en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque por Copa Libertadores lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Bahía vs O'Higgins GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el trascendental encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Bahía vs O'Higgins?

El compromiso del Tricolor de Acero contra el Capo de Provincia inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 25 de febrero, disputándose en el Arena Fonte Nova de Brasil.

