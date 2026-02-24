Dolorosa caída: Huachipato se despidió de la Copa Libertadores tras caer ante Carabobo - Chilevisión

Huachipato se despidió de la Copa Libertadores tras quedar eliminado ante Carabobo por 3-1 en el marcador global.

Los Acereros tenían la tarea de dar vuelta un 1-0 que habían conseguido en el duelo de ida, pero no pudieron sobreponerse ante el trabajo del conjunto venezolano aunque jugaban de local.

La apertura de la cuenta la tuvo Marcó Eric Ramírez (29’) para el cuadro visitante. Antes de cerrar el primer tiempo aumentaron la ventaja con el gol de Edson Tortolero al minuto 42’.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los dirigidos por Jaime García encontraron el descuento gracias a Cris Martínez (87’), pero no sirvió para volver a la competencia.

Con el resultado Carabobo abrochó su paso a la tercera fase de la Copa Libertadores.

¿Qué viene para Huachipato?

Huachipato tendrá que seguir concentrado en el torneo local y el próximo sábado enfrentará a Deportes Limache por la Liga de Primera, a partir de las 18 horas.