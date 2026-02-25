Carabobo acusa insultos racistas de hinchas de Huachipato: Jugadores se descargaron en redes - Chilevisión

Fuertes descargos lanzaron en redes sociales los jugadores de Carabobo, quienes acusaron que hinchas de Huachipato realizaron cánticos racistas en el partido por la fase previa 2 de Copa Libertadores.

El conjunto de Venezuela se impuso 2-1 este martes en Talcahuano, eliminando a Los Acereros de todas las competencias internacionales por este año.

Uno de los que se expresó fue Alexander González, referente del Granate que publicó un extenso mensaje en el que señaló: "Estamos viviendo el mundo al revés. Hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile".

"Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser", señaló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Jugador de Carabobo se descarga tras acusar insultos racistas

El ex seleccionado de su país apuntó que "a nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando".

"No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más", señaló.

Posteriormente, González compartió un video en el que se ve a fanáticos de Huachipato burlándose del plantel de Carabobo, insistiendo en que "así nos tratan afuera, pero no pasa nada".

"No hay mejor victoria que una victoria contundente'. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más", sentenció.

Mira los mensajes acá