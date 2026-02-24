A tener en cuenta: Qué resultado necesita O'Higgins vs Bahía para avanzar en la Copa Libertadores - Chilevisión

O´Higgins tendrá la dura misión de sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Bahía en el Estadio Arena Fonte Nova de Brasil.

El Capo de Provincia tomó ventaja sobre el Tricolor de Acero al ganar 1-0 en la ida disputada en Rancagua, apostando a mantener ese rendimiento para pasar a la tercera y última ronda preliminar.

Ahora, Los Celestes tendrán que defender esa diferencia en suelo brasileño, lo que le permitiría seguir en carrera en el ámbito internacional.

Los resultados que le sirven a O'Higgins para eliminar a Bahía

O´Higgins necesita ganar o empatar por cualquier resultado a Bahía, para poder pasar a la fase previa 3 del torneo.

En caso de caer por la cuenta mínima o por un gol de diferencia, el clasificado a la siguiente etapa se definirá con lanzamientos penales.

El peor escenario sería una derrota por dos o más tantos, situación que marcaría la eliminación del elenco chileno de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que en esta instancia no existe el denominado "gol de visitante" ni tampoco hay tiempo extra.

¿Cuándo juegan O'Higgins y Bahía por la Copa Libertadores?

El partido entre O'Higgins y Bahía, válido por la revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

El encuentro lo podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.