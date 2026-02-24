Huachipato vs Carabobo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Huachipato disputa un partido fundamental este martes por Copa Libertadores, recibiendo a Carabobo en la revancha por la fase previa 2.

Los Acereros tienen la obligación de ganar tras la derrota en la ida disputada la semana pasada en Venezuela, por lo que apuestan a hacerse fuertes en condición de local.

En caso de empatar o perder, el conjunto de Talcahuano quedará eliminado de toda competencia internacional por lo que resta del año.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Huachipato vs Carabobo?

El partido de Huachipato ante Carabobo, válido por la vuelta de la fase previa 2 de Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial duelo de manera online. Para verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave y estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Huachipato y Carabobo por la Copa Libertadores

El compromiso del cuadro chileno con el Granate inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 24 de febrero.

El escenario es el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano, mientras que el árbitro designado fue el brasileño Rodrigo Pereira de Lima.