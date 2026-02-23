La historia de Francisco González, el crack que conoció a Bielsa e ilusiona a O'Higgins ante Bahía - Chilevisión

Francisco González destacó en el debut de O'Higgins en la Copa Libertadores de este año el pasado miércoles. En el partido de ida por la fase previa 2 metió el golazo que derrotó a Bahía en el Estadio Codelco El Teniente.

El argentino de 24 años llegó al plantel profesional del club de Rancagua en la segunda temporada de 2025 y firmó contrato como delantero hasta fines de 2028.

El delantero que integró Newell's durante 12 años se formó en las categorías inferiores del club desde 2012. Recién en 2019 dio un salto al primer equipo, con el cual disputó 74 encuentros y marcó cinco goles.

El curioso momento entre Francisco González y Marcelo Bielsa

En 2024, el actual ariete de O'Higgins fue parte del Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23, donde se enfrentaron a Uruguay. En esa instancia conoció a Marcelo Bielsa, quien dirigía al rival.

Tras haber entrenado a Newell's en los años '90 e incluso haber llevado al equipo a la final de la Copa Libertadores, el Loco es una figura histórica del club. En su encuentro, el DT se llevó la camiseta al delantero.

"Una admiración muy grande. Le dije que era un honor jugar en contra de él, poder conocerlo y abrazarlo. Me pidió la remera y olvídate que se la di", contó el futbolista a TyC Sports en ese momento.

¿Cuándo es el partido de vuelta de O'Higgins y Bahía?

La revancha entre O'Higgins y Bahía está fijada para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

Se disputará en Brasil, en el Arena Fonte Nova, que cuenta con una capacidad para recibir a 48 mil hinchas.

Para poder clasificar a la fase 3, Los Celestes deben ganar o lograr un empate.

¿Dónde ver en vivo el partido Bahía vs O'Higgins?

El encuentro será transmitido en vivo en la señal abierta de Chilevisión.

Además, será emitido a través de sus plataformas digitales, tanto en la señal online de chilevision.cl, como en la App MiCHV.