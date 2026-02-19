 Se salvó: La arriesgada jugada de Brayan Cortés que pudo costarle caro a Argentinos Juniors - Chilevisión
Se salvó: La arriesgada jugada de Brayan Cortés que pudo costarle caro a Argentinos Juniors

El arquero chileno zafó de la expulsión tras salir a cortar una jugada ante Barcelona de Guayaquil, rival al que se enfrentó por la ida de la fase previa de Copa Libertadores.

Jueves 19 de febrero de 2026 | 09:52

Brayan Cortés fue protagonista en el triunfo de Argentinos Juniors sobre Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores, realizando uan arriesgada jugada.

El chileno fue titular en la victoria 1-0 del Bicho en condición de visitante, quedando muy bien parado de cara a la revancha por la llave de la fase previa 2.

En el primer tiempo, el arquero nacional fue a buscar una pelota a la salida de su área, tocando a un rival que reclamó falta y pidió la tarjeta roja.

Pese a las protestas, el árbitro determinó que el ex Colo Colo tocó primero el balón y posteriormente al rival, determinando que el juego siga con normalidad.

La victoria del conjunto trasandino a los 91 minutos con el gol de Diego Porcel, la que tuvo un alto valor debido a que estaban con un futbolista menos por la expulsión de Francisco Álvarez.

Mira la jugada de Brayan Cortés acá

¿Cuándo vuelven a jugar Argentinos Juniors y Barcelona de Guayaquil?

El partido de vuelta entre Argentinos Juniors y Barcelona está programado para el miércoles 25 de febrero desde las 21:30 horas de Chile.

El escenario en esta ocasión será el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

