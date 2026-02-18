Buscando pegar primero: O'Higgins confirmó su formación para el partido ante Bahía - Chilevisión

O'Higgins confirmó su formación para recibir a Bahía, partido que es válido por la ida de la fase previa de 2 de la Copa Libertadores.

El Capo de Provincia tiene un durísimo desafío frente a los brasileños, apostando a hacerse fuerte de cara a la revancha de la próxima semana.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Lucas Bovaglio ratificó la presencia de importantes figuras como Bryan Rabello y el argentino Francisco González.

La formación de O'Higgins para enfrentar a Bahía

La alineación de Los Celestes es con: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore, Juan Leiva, Rabello; González, y Arnaldo Castillo.

En el banco esperan jugadores como Bastián Yáñez, Thiago Vecino y el joven Rodrigo Godoy.

O'Higgins vs Bahía: Hora y dónde ver partido de Copa Libertadores

El encuentro de O'Higgins contra Bahía por Copa Libertadores comienza a las 19:00 horas de este miércoles 18 de febrero.

El esperado duelo lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.