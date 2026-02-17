 Carabobo vs Huachipato: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores - Chilevisión
Carabobo vs Huachipato: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Huachipato visita a Carabobo por la ida de la fase previa 2 de la Copa Libertadores, partido que se disputa en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

Martes 17 de febrero de 2026 | 13:24

Huachipato abre el telón de los equipos chilenos en la Copa Libertadores, visitando este martes a Carabobo de Venezuela por la fase previa 2.

De la mano de Maximiliano Gutiérrez, gran figura en el inicio de esta temporada, Los Acereros buscan dar el primer golpe en la ruta hacia la zona de grupos.

El rival en esta oportunidad es el Granate, quienes cuentan con jugadores de experiencia como el volante Yohandry Orozco y el lateral Alexander González, este último ex seleccionado de La Vinotinto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Carabobo vs Huachipato?

El partido de Carabobo ante Huachipato, válido por la ida de la fase previa 2 de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial duelo de manera online. Para poder velo, debes estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Carabobo y Huachipato por la Copa Libertadores

El compromiso de los venezolanos ante el cuadro nacional inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 17 de febrero, disputándose en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

La revancha entre ambas escuadras está fijada para el martes 25 de este mes en Talcahuano.

