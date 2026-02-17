Huachipato cayó en su estreno en Libertadores ante Carabobo y tendrá que remontar la serie en casa - Chilevisión

Huachipato debutó con derrota en la Copa Libertadores, tras caer por la cuenta mínima en su visita de este martes a Carabobo de Venezuela por el duelo de ida de la fase previa 2.

Los Acereros se vieron sobrepasado por el dominio del cuadro local, que controló las acciones del primer tiempo.

De hecho, lograron la apertura de la cuenta al minuto 35' gracias al gol de Edson Tortolero quien sorprendió con potente remate cruzado dentro del área tras una asistencia de Eric Ramírez.

El elenco dirigido por Jaime García intentó recuperarse en la segunda mitad, pero se encontraron con dificultades para realizar acciones de profundidad en el área rival.

A los 85' Carabobo se quedó con un hombre menos luego de la expulsión de Juan Pérez por doble amarilla.

Huachipato buscará la revancha

Con el resultado 1-0 la serie quedó abierta y Huachipato tendrá la opción de sellar su paso a la siguiente fase en casa.

La revacha será el próximo martes 24 de febrero, en el Estadio Huachipato.