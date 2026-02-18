O'Higgins dio el primer golpe y venció a Bahía por la fase previa de la Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins dio el primer golpe y logró un enorme triunfo este miércoles, venciendo 1-0 a Bahía por la ida de la fase previa 2 de la Copa Libertadores.

Los Celestes volvieron a disputar el máximo torneo de Sudamérica tras 12 años, imponiéndose con gran autoridad al conjunto brasileño en el Estadio Codelco El Teniente.

El elenco chileno pegó inmediatamente en el partido y se puso en ventaja con el golazo de Francisco González, delantero que sacó un tremendo zurdazo a los 4 minutos del primer tiempo.

El tanto le permitió al cuadro de Rancagua ordenarse frente a un rival que mostró muy poco, viéndose descolocado en varios pasajes del compromiso.

De hecho, el uruguayo Nicolás Acevedo se salvó de la tarjeta roja en los visitantes tras una fuerte patada a Juan Leiva, quien lo encaró por su acción en el cierre de la parte inicial.

El VAR le impide a O'Higgins aumentar la diferencia ante Bahía

En el complemento, el Capo de Provincia puso aumentar la ventaja con un cabezazo de Arnaldo Castillo a los 54', pero el árbitro uruguayo Javier Feres anuló el tanto.

Luego de ser llamado por el VAR, el juez cobró infracción de Luis Pavez en una acción previa, por lo que la diana no subió al marcador.

A partir de ese momento, el Tricolor de Acero manejó la pelota y el cuadro nacional intentó aprovechar algunos espacios en defensa.

La victoria desató una verdadera fiesta en Rancagua, con los hinchas ilusionados con aguantar le ventaja y seguir con vida en la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan O'Higgins y Bahía la revancha por Copa Libertadores?

La revancha entre O'Higgins y Bahía está fijada para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile, disputándose en el Arena Fonte Nova.

Para poder clasificar a la fase 3, Los Celestes deben ganar por cualquier resultado o lograr un empate.