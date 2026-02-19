Colo Colo da por cerrado su plantel para el 2026: Confirmaron que no llegará un séptimo refuerzo - Chilevisión

Colo Colo cerró su plantel para la temporada 2026. El Cacique confirmó este miércoles que no continuará buscando refuerzos de cara a este año.

Pese a que se rumoreó con nombres como Matías Rojas, Sergio Santos o Guido Mainero, Los Albos ratificaron que se retiran del mercado.

Tras la reunión de directorio realizada en la última jornada, el cuadro de Macul emitió un comunicado en el que reveló las razones para tomar esta decisión.

Los motivos de Colo Colo para no buscar un séptimo refuerzo

En primer término, el Popular aseguró que "evaluó de manera positiva" la conformación del plantel que afrontará solamente competencias locales.

Sobre los motivos para no buscar un último fichaje, Colo Colo explicó que "en conjunto con el cuerpo técnico se evaluaron distintas alternativas disponibles en el mercado".

"Sin embargo, ninguna de ellas cumplió integralmente con los criterios deportivos necesarios para concretar su incorporación antes del cierre oficial del libro de pases", agregaron.

En el Cacique remarcaron que está en consideración la "proyección de las categorías juveniles del club, pilar fundamental de la institución y que han demostrado en cancha que están preparados para los actuales desafíos".

Con esto, las incorporaciones de Los Albos para el 2026 son: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

