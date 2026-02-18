Ciclo terminado a los 3 días: General Velásquez confirma que no contratará a DT europeo - Chilevisión

El entrenador europeo que fue anunciado en el fútbol chileno no va más. Apenas tres días después de ser oficializado, General Velásquez confirmó que Nikolaos Issaris no asumirá en el club.

A través de sus redes sociales, el conjunto de San Vicente de Tagua Tagua ratificó el fin de las negociaciones con el grupo inversionista que traía al estratega griego.

Sobre los motivos para no continuar con esto, el cuadro de la Segunda División indicó que todo "se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club".

De hecho, mencionaron que estos puntos son "incompatibles con la identidad y simbología de nuestra institución, la cual cuenta con 118 años de historia".

General Velásquez desiste de contrata a DT griego

El conjunto de la Región de O'Higgins mencionó otro punto que llamó la atención, el que hace referencia a la licencia que tenía el adiestrador.

"El director técnico, quien arribaba de la mano del referido grupo inversionista, poseía licencia 'UEFA A' y no 'UEFA Pro', exigida por las bases del campeonato establecidas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para nuestra división", indicaron.

Issaris fue asistente en diversos equipos de su país y de Chipre, entre los que está el PAS Lamia, Panionos, Olympiakos de Volou y el Olympiakos de Nicosia.

Su última experiencia fue en el Herrera FC de Panamá, donde estuvo cerca de cinco meses antes de su frustrado arribo a Chile.