“La mano es burda”: Liberan los audios del VAR en polémico gol anulado a la U ante Palestino - Chilevisión

La ANFP dio a conocer este lunes los audios del VAR en el polémico gol anulado a Universidad de Chile, cuadro que había anotado un agónico tanto ante Palestino.

La diana de Charles Aránguiz fue invalidada por una mano en una acción previa de Matías Zaldivia, la que fue notada a través de la tecnología.

En el relato del video se explicó que "un atacante (Zaldivia) juega el balón de forma deliberada con su mano derecha, y luego lo juega otro atacante en posición de fuera de juego, no siendo advertidas ambas infracciones por parte del equipo arbitral, permitiendo que el juego continúe".

"En ese momento, un defensor logra alejar el balón del área y el equipo atacante sigue con la posesión del balón, y el ataque, tras una serie de pases, termina en gol", agregaron.

El diálogo en el gol anulado de la U a Palestino

En cuanto a la conversación del árbitro Diego Flores con sus colegas, desde el VAR le indicaron que hubo "una mano voluntariada del jugador".

A raíz de esto, le pidieron que no reanude el juego, hasta finalmente llamarlo a analizar la acción ante el reclamo de los futbolistas de la U.

En ese momento, Flores solicitó: "Ahora muéstrame, que quiero ver si es parte de la APP (Attacking Possession Phase). ¿Eso para ti ya es fase de ataque?".

"Sí, la mano es burda de Zaldivia", le contestaron, aclarando que "siempre está en la fase de ataque de Universidad de Chile".