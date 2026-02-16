 Superclásico incluido: Los vitales partidos que jugará la U en medio de críticas a Paqui Meneghini - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Superclásico incluido: Los vitales partidos que jugará la U en medio de críticas a Paqui Meneghini

Los Azules tendrán tres partidos muy complejos, entre los que está el choque con Colo Colo y el de la fase previa por la Copa Sudamericana.

Lunes 16 de febrero de 2026 | 09:12

Universidad de Chile sigue sin arrancar en este 2026. Los Azules igualaron 0-0 ante Palestino y no conocen de triunfos en las primeras tres fechas de la Liga de Primera.

Más allá de un polémico final, con gol anulado incluido, el rendimiento del cuadro laico todavía no convence a los hinchas que han criticado al entrenador Francisco Meneghini.

Pese a que la temporada recién arranca, la  paciencia de la afición con Paqui se está acabando ad portas de entrar en semanas determinantes.

¿Qué se le viene a la U?

Lo más próximo para el Romántico Viajero es recibir a Deportes Limache, actual puntero del torneo que acumula siete puntos.

Posteriormente, la U visitará nada menos que a Colo Colo en un Superclásico que asoma absolutamente clave, para luego enfrentar a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Dicha llave decidirá si el elenco de Meneghini sigue en el ámbito internacional este año, uno de los objetivos planteados por la dirigencia.

En caso de ganar, los laicos accederán a la zona de grupos y esperarán rivales de cara al sorteo de mediados de marzo.

Próximos partidos de la U

  • Universidad de Chile vs Limache: Domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (Liga de Primera)
  • Colo Colo vs Universidad de Chile: Domingo 1 de marzo (Liga de Primera)
  • Universidad de Chile vs Palestino: Miércoles 4 de marzo (Copa Sudamericana)
  • Universidad de Chile vs Universidad de Concepción: Fin de semana del 9 de marzo (Liga de Primera)
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Golpe al mercado: El inesperado club que ficharía a Óscar Opazo tras dejar Colo Colo

Quién era Carlos Cortés, integrante del directorio de Colo Colo que murió a los 56 años

Colo Colo vence a Unión La Calera sobre la hora y silencia las críticas en el Estadio Monumental

“De cabro chico…”: Carabinero sorprende a Charles Aránguiz con particular agradecimiento
Publicidad
Publicidad