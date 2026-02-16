Superclásico incluido: Los vitales partidos que jugará la U en medio de críticas a Paqui Meneghini - Chilevisión

Universidad de Chile sigue sin arrancar en este 2026. Los Azules igualaron 0-0 ante Palestino y no conocen de triunfos en las primeras tres fechas de la Liga de Primera.

Más allá de un polémico final, con gol anulado incluido, el rendimiento del cuadro laico todavía no convence a los hinchas que han criticado al entrenador Francisco Meneghini.

Pese a que la temporada recién arranca, la paciencia de la afición con Paqui se está acabando ad portas de entrar en semanas determinantes.

¿Qué se le viene a la U?

Lo más próximo para el Romántico Viajero es recibir a Deportes Limache, actual puntero del torneo que acumula siete puntos.

Posteriormente, la U visitará nada menos que a Colo Colo en un Superclásico que asoma absolutamente clave, para luego enfrentar a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Dicha llave decidirá si el elenco de Meneghini sigue en el ámbito internacional este año, uno de los objetivos planteados por la dirigencia.

En caso de ganar, los laicos accederán a la zona de grupos y esperarán rivales de cara al sorteo de mediados de marzo.

Próximos partidos de la U