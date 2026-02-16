Golpe al mercado: El inesperado club que ficharía a Óscar Opazo tras dejar Colo Colo - Chilevisión

El mercado de pases del fútbol chileno prepara otra sorpresa, la que en esta oportunidad tiene como protagonista a Óscar Opazo.

Tras dejar Colo Colo, el Torta tendría negociaciones avanzadas para continuar en Primera División y fichar nada menos que en Everton de Viña del Mar.

De acuerdo a Nación Oro y Cielo, la dirigencia estaría intentando llegar a un acuerdo por el lateral, quien tiene la facilidad de jugar por ambas bandas.

Óscar Opazo, el ex Santiago Wanderers que iría a Everton

El posible traspaso llama la atención debido a que el defensor es formado en Santiago Wanderers, club al que le tiene un gran cariño.

De hecho, Opazo jugó más de 200 partidos con Los Caturros antes de recalar en Los Albos en la temporada 2017, volviéndose un jugador respetado por los hinchas.

En caso de fimar contrato, el zaguero de 35 años llegaría a un golpeado conjunto Ruletero que viene de perder sus primeros tres partidos por la Liga de Primera, generando críticas de los aficionados a los jugadores y al entrenador Javier Torrente.

El ex seleccionado nacional viene de una magra campaña en el Cacique el 2025, disputando solamente 15 partidos en los que no marcó goles.