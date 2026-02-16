A los 33 años: La radical decisión que tomaría Nicolás Castillo con su carrera - Chilevisión

Nicolás Castillo tomaría una tajante decisión con su carrera. El delantero optaría por no continuar jugando a nivel profesional.

Tras un nuevo intento en el fútbol de Estados Unidos, el atacante estaría dispuesto a colgar los botines con solamente 33 años recién cumplidos.

El presunto retiro fue dado a conocer por el periodista Bruno Sampieri, quien dio a conocer detalles de una conversación que tuvo con el ariete.

"El Nico no va a jugar más. El otro día le pregunté si va a seguir jugando, pero no, el Nico no va a seguir jugando al futbol", comentó en su canal de YouTube.

Si bien no se ha pronunciado de manera oficial, el oriundo de Renca se ha mostrado en redes sociales disfrutando del golf y participando en otro tipo de actividades.

La carrera de Nicolás Castillo, el ex goleador de la UC que se retiraría

Formado en Universidad Católica, club del que es hincha acérrimo, Castillo debutó en Los Cruzados en 2010 en un partido por Copa Chile.

Además de tener tres ciclos en La Franja, el delantero pasó por el Brujas de Bélgica, Mainz 05, Frosinone de Italia, Pumas de México, Benfica, América de México, Juventude de Brasil, Necaxa, Santiago City y City Soccer FC de Estados Unidos.

En tanto, por la Selección Chilena disputó 24 encuentros en los que marcó 3 goles entre el 2013 y 2019.

El artillero ganó un total de nueve títulos en su carrera, entre los que están cuatro con la UC y la recordada Copa América Centenario con La Roja el 2016.