Quién era Carlos Cortés, integrante del directorio de Colo Colo que murió a los 56 años - Chilevisión

El abogado tuvo una reconocida carrera en la que participó de diferentes casos de connotación nacional. Su llegada al Cacique se dio en 2019 para integrar el Bloque Vial.
Lunes 16 de febrero de 2026 | 08:39
Una sensible noticia conmocionó a Colo Colo este domingo, luego de que se comunicara la muerte de Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro.
El abogado falleció en un sector de Chiloé, región de Los Lagos, situación que se dio a conocer horas antes de la victoria sobre Unión La Calera por la fecha 3° de la Liga de Primera.
Información preliminar indicó que el deceso se produjo por consecuencias derivadas al sufrir un infarto, perdiendo la vida a los 56 años.
Cortés estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, obteniendo su título en 1995 y comenzando a trabajar ese mismo año de forma independiente.
Tras fundar el estudio jurídico Cortés y Rodríguez Abogados, junto a Sergio Rodríguez, el jurista se hizo conocido al estar en casos de relevancia como Penta, Colusiones y la denuncia contra el actor Cristián Campos.
Su llegada a Colo Colo se dio el 2019, pasando a formar parte del Bloque Vial en el directorio de Blanco y Negro.
A principios del año pasado tuvo un fuerte encontrón con Aníbal Mosa, donde se dio uan versión de que lo habría golpeado en una de las instancias.