Quién era Carlos Cortés, integrante del directorio de Colo Colo que murió a los 56 años - Chilevisión

Una sensible noticia conmocionó a Colo Colo este domingo, luego de que se comunicara la muerte de Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro.

El abogado falleció en un sector de Chiloé, región de Los Lagos, situación que se dio a conocer horas antes de la victoria sobre Unión La Calera por la fecha 3° de la Liga de Primera.

Información preliminar indicó que el deceso se produjo por consecuencias derivadas al sufrir un infarto, perdiendo la vida a los 56 años.

Carlos Cortés, quién era el fallecido integrante de Blanco y Negro

Cortés estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, obteniendo su título en 1995 y comenzando a trabajar ese mismo año de forma independiente.

Tras fundar el estudio jurídico Cortés y Rodríguez Abogados, junto a Sergio Rodríguez, el jurista se hizo conocido al estar en casos de relevancia como Penta, Colusiones y la denuncia contra el actor Cristián Campos.

Su llegada a Colo Colo se dio el 2019, pasando a formar parte del Bloque Vial en el directorio de Blanco y Negro.

A principios del año pasado tuvo un fuerte encontrón con Aníbal Mosa, donde se dio uan versión de que lo habría golpeado en una de las instancias.