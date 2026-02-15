Luto en Colo Colo: Fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro - Chilevisión

Durante la jornada de este domingo se reportó el fallecimiento del director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, a sus 56 años.

De acuerdo a información difundida por La Tercera, el integrante del bloque Vial Ruiz-Tagle, habría sufrido un infarto mientras se encontraba vacacionando en el sur de Chile junto a su familia.

Su deceso se habría producido en el Hospital de Castro.

Quién era Carlos Corés, el director de Blanco y Negro que falleció a los 59 años

Cortés obtuvo su título de abogado tras egresar de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tras completar la educación superior, en 1995 fundó su propio estudio jurídico, Cortés y Rodríguez Abogados, junto a Sergio Rodríguez.

Dentro de su carrera como abogado, ha participado en diversas causas relevantes a nivel nacional, como Inverlink, Caso Coimas, Caso Penta, Caso Colusiones y Caso Anglo American.

También participó en la defensa de Cristián Campos por presuntos abusos sexuales denunciados por la sicóloga, e hija de su expareja, Raffaella di Girolamo, entre otros.

El jurista de 56 años se había integrado al directorio de Blanco y Negro en el año 2019. Al interior de la concesionaria alba, se consolidó como un hombre de confianza de Alfredo Stöhwing, además de conformar la oposición a la gestión de Aníbal Mosa.