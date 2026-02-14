Cobresal vs Universidad Católica: A qué HORA es y DÓNDE VER partido por Liga de Primera - Chilevisión

Los Cruzados visitarán la región de Atacama intentando mantener su candidatura al título tras empatar con La Serena y vencer a Deportes Concepción.
Sábado 14 de febrero de 2026 | 12:40
Cobresal y la Universad Católica jugarán este sábado por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, en un enfrentamiento donde el equipo albinaranja usará a su favor la altura del norte del país.
Sin embargo, la UC llegará a la cancha con la confianza de haber cerrado un empate con La Serena en el debut y vencer a Deportes Concepción en el Claro Arena.
El partido entre el cuadro minero y los Cruzados está agendado para este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas de Chile.
El recinto en el que se disputa el duelo es en el Estadio El Cobre de El Salvador.
El partido de Cobresal y la UC, válido por la fecha 3° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Asimismo, el torneo nacional podrá ser visto por la plataforma de streaming HBO MAX, sin embargo, al ser una app de pago, deber contar con un usuario y clave para acceder a la transmisión.