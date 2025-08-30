¡Nuevo triunfo para los cruzados! Universidad Católica derrotó a Cobresal por 2 a 1 en el Claro Arena - Chilevisión

Universidad Católica mantiene la buena racha y suma otra victoria tras ganar por 2 a 1 a Cobresal en el recientemente inaugurado Claro Arena.

En la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, el cuadro cruzado sigue con la ilusión de acceder a un cupo en torneos internacionales.

El partido tuvo un inicio polémico: a los 29′, el árbitro Piero Maza sancionó un penal a favor de Cobresal, pero tras la revisión del VAR, la decisión fue anulada.

El marcador se abrió finalmente al minuto 37 del primer tiempo, con Diego Coelho anotando el 1 a 0 en favor de Cobresal.

La reacción de la UC no tardó en llegar y a los 89', tras un fallido tiro libre de Eduard Bello, Branco Ampuero cabeceó para poner el empate 1-1.

Los minutos siguientes fueron de constante ida y vuelta. Cobresal tuvo una oportunidad a los 78′, pero no logró concretar.

La victoria cruzada se definió en el segundo tiempo del partido. Al minuto 86, tras un tiro de esquina, Diego Valencia remató de cabeza y la pelota se desvió en José Tiznado, sellando el 2-1 definitivo para U. Católica.

Con este resultado, los cruzados quedan en sextos con 36 puntos en la tabla de posiciones. clasificando así a la Copa Sudamericana.