Tras críticas por su físico: Damián Pizarro reaparece con especial publicación - Chilevisión

En medio de su complejo presente futbolístico, Damián Pizarro reapareció en redes sociales tras recibir una lluvia de críticas por su estado físico.

El delantero del Le Havre de Francia aprovechó el receso por fin de año para pasar unos días en Chile, realizando en nuestro país un exigente entrenamiento.

Luego de los cuestionamientos a su musculatura, especialmente en las piernas, el ariete de 20 años subió otra historia de Instagram.

Sin responder de manera directa ni nada similar, el atacante mostró parte de su trabajado torso acompañado de un cercano.

En la imagen se ven sus piernas mucho más tonificadas, dando a entender que es uno de los aspectos que más cultiva en su carrera.

Mira la foto acá

Los números de Damián Pizarro en el Le Havre

Pizarro arribó a préstamo al Le Havre con el objetivo de sumar minutos, algo que no consiguió en su primera temporada en el Udinese de Italia.

Lamentablemente, el chileno solamente ha disputado 2 encuentros esta campaña en los que no convirtió goles, dejando de ser citado desde mediados de octubre.

Si bien se especuló con un posible interés de Colo Colo por repatriarlo, las negociaciones parecen haberse enfriado.