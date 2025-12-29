Se fue en silencio de Colo Colo y ahora protagoniza millonario traspaso: Acuerdo total - Chilevisión

Guillermo Paiva vuelve a hacer noticia. Alejado de Colo Colo tras una salir a fines del 2024, el paraguayo recaló en Junior de Barranquilla.

El delantero tuvo un verdadero renacer en los Tiburones, marcando 12 goles en 52 partidos y ganando el Torneo Finalización en Colombia.

Esta situación llevó a su club a tomar una radical decisión: Pagarán una fortuna para comprar el pase del atacante.

Junior se la juega y compra el pase de Guillermo Paiva

Según consignó La Nación de Paraguay, el cuadro cafetero hará uso de la opción de compra y adquirirá de forma definitiva la carta del futbolista, la que hasta ahora pertenecía a Olimpia.

En concreto, Junior desembolsará 600 mil dólares por el 60% de la ficha, dejando al Decano de Asunción el 40% restante que podría ser adquirido a futuro.

El ariete de 28 años se convirtió en pieza fundamental para el entrenador Alfredo Arias, quien lo ubicó junto a José David Enamorado en el ataque.

En su paso por el Cacique, Paiva disputó 45 encuentros en los que solamente convirtió 4 tantos, perdiendo el puesto en la recta final del año a manos de Javier Correa.