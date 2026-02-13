El sorpresivo goleador que podría volver al fútbol chileno: Afirman que lo miran Colo Colo y la UC - Chilevisión

A pocos días de que finalice el mercado de pases, Sergio Santos generó sorpresa al comenzar a sonar en Colo Colo y Universidad Católica.

Los Albos quieren fichar un atacante para cerrar el plantel, mientras que en Los Cruzados están atentos a las opciones que puedan arribar frente al apretado calendario.

En ese escenario, el delantero brasileño sería una de las opciones que manejan ambos clubes, aprovechando especialmente su condición de libre.

Sergio Santos, el ex Audax Italiano que podría volver a Chile

Según consignó Radio ADN, la dirigencia del Popular se reunió para analizar variantes y anotó en su lista al ariete de 31 años.

Si bien no hay negociaciones, su nombre fue anotado en la carpeta de la gerencia deportiva y podría haber un acercamiento en caso de que tener la aprobación del cuerpo técnico.

Santos comenzó su carrera en Audax Italiano, pasando al Philadelphia Unión de la MLS en 2019 luego de buenas campañas con Los Itálicos.

Sus últimos pasos fueron en Cincinnati y Houston Dynamo, quedando en condición de libre a fines del 2025 tras el término de su contrato con el elenco de Texas.

A raíz de esto, decidió entrenar algunas semanas con el Sifup a la espera de cerrar su llegada a algún club.