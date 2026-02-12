Ex jugadora de Colo Colo muestra su avanzado embarazo: Conoció a su pareja en Los Albos - Chilevisión

Fernanda Contreras y Branco Provoste esperan por su primer hijo. La pareja compartió en las inferiores del Cacique y llevan varios años de relación.
Un momento muy especial es el que están viviendo dos ex jugadores de Colo Colo. Se trata de Branco Provoste y Fernanda Contreras.
Esto porque la ex futbolista de la rama femenina del Cacique anunció meses atrás que está esperando un hijo, mostrando en esta oportunidad su avanzado embarazo.
"Terrible panza, pero se baila igual. Ya no queda nada", señaló en un video la otrora delantera que dejó la actividad hace varios años.
Esto provocó la respuesta del volante, quién en redes sociales le respondió: "Hermosa mi vida".
La relación de Provoste con Contreras se dio mientras ambos pertenecían a las inferiores de Los Albos, volviéndose inseparables.
Ambos llevan 11 años y ya están casados, compartiendo una gran pasión por el deporte y dedicándose constantes mensajes de amor y apoyo.
A nivel deportivo, el mediocampista de 25 años debutó en el profesionalismo de la mano de Pablo Guede, pasando posteriormente por Ñublense, Limache, Cobreloa y La Roja Sub 17.
Tras quedar libre, sigue activo y se incorporó este 2026 a Recoleta y jugará la Primera B, apostando por encontrar su mejor versión.