Darío Osorio contó cómo nació el amor con su esposa Catalina Díaz: “Somos inseparables” - Chilevisión

A dos años y medio de arribar a Europa, Darío Osorio se refirió a sus comienzos en el fútbol y a lo importante que es la compañía de su esposa, Catalina Díaz.

El delantero habló con el sitio oficial del Midtjylland, revelando la manera en la que conoció a su actual pareja, quien optó por seguirlo para irse a vivir juntos a Dinamarca.

El amor nació en 2022, época en la que el extremo comenzaba a dar sus primeros pasos en el plantel profesional de Universidad de Chile.

"Fue a través de las redes sociales. Empecé a seguirla y ella me siguió. Un día publicó una historia en Instagram y yo le respondí. A partir de ahí empezamos a escribirnos, y hoy somos inseparables", comentó.

El amor entre Darío Osorio y Catalina Díaz

Osorio contó que su traspaso al viejo continente marcó un proyecto para ambos, pero decidieron aceptar el desafío e ir los dos a territorio danés.

"Nos mudamos juntos bastante rápido en Chile, así que no fue un gran problema cuando tuvimos que mudarnos a Dinamarca. Nos teníamos el uno al otro", comentó.

El seleccionado nacional confesó estar "feliz de tenerla aquí en Dinamarca conmigo todos los días. Me hace sentir como en casa, aunque estemos lejos de nuestras familias".

"Intentamos crear una rutina diaria donde ocurren muchas cosas diferentes. Ella lo hace todo mucho más fácil, lo cual me ha ayudado mucho", añadió.