Resolución final: La buena noticia que recibió la U con posible sanción a Juan Martín Lucero - Chilevisión

El delantero Juan Martín Lucero finalmente no recibió una nueva sanción de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, generando alivio en Universidad de Chile.

El Gato estaba en riesgo de otro castigo tras su expulsión ante Audax Italiano por la fecha 1° de la Liga de Primera, esta vez por hablar con los medios de comunicación a pesar de ver la tarjeta roja.

Esta acción está prohibida de acuerdo a las bases del torneo, lo que alarmó a Los Azules de cara a los siguientes encuentros por el torneo.

Juan Martín Lucero quedó listo para jugar en la U

Tras comparecer de forma telemática ante la entidad, se determinó que el argentino no reciba una nueva suspensión.

Esto le permite quedar a disposición para el crucial encuentro del Romántico Viajero contra Palestino, programado para este viernes 13 de febrero.

Con esto, el entrenador Francisco Meneghini recupera una pieza importante en la búsqueda de su primer triunfo del año, aspecto que ha preocupado a los hinchas.

La U ocupa actualmente el puesto 13° de la tabla de posiciones terminadas las dos primeras fechas, sumando un punto por la igualdad con Audax Italiano y la derrota frente a Huachipato.