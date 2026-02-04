Castigados: Lucero y Salomoni conocieron su sanción por expulsión en duelo de la U vs Audax - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer las sanciones para Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni, ambos expulsados en Universidad de Chile en el partido ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

El delantero, que hacía su estreno oficial con Los Azules, recibió una fecha de castigo luego del puñetazo a un rival apenas 20 minutos después de su ingreso.

Por su parte, el lateral fue suspendido por dos encuentros por un pisotón y codazo a Marco Collao, situación que ocurrió en el primer tiempo.

Con esto, el entrenador Francisco Meneghini perdió a dos titulares de cara al cotejo contra Huachipato, el cual se disputará el próximo domingo 8 de febrero.

La U fue citada al Tribunal por incidentes vs Audax

Respecto a los incidentes en el compromiso disputado en el Estadio Nacional, se determinó citar a la U para una sesión de la próxima semana.

Los Azules arriesgan una importante sanción debido a que se quemaron butacas y se arrojaron elementos contundentes a la cancha, lo que fue consignado en el informe arbitral.