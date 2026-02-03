Bengalas, proyectiles e incendio: El duro informe arbitral tras incidentes en duelo de la U vs Audax - Chilevisión

Graves incidentes se consignaron en el partido de Universidad de Chile ante Audax Italiano, donde parte de la barra de Los Azules realizó destrozos en el sector sur del Estadio Nacional.

A modo protesta por los precios de las entradas y una sanción conocida la semana pasada, sujetos interrumpieron el encuentro quemando butacas.

Estos hechos fueron consignados por el árbitro Gastón Philippe en su informe, lo que podría traer sanciones al Romántico Viajero.

El duro informe arbitral que podría complicar a la U

De acuerdo al documento, los líos comenzaron a los 4 minutos del primer tiempo, con individuos intentando derribar una reja en las puertas 14 y 15 de la galería sur y prendiendo bengalas.

Junto con el lanzamiento de diversos proyectiles, el juez mencionó que "durante el entretiempo los incidentes continuaron en los sectores de las puertas 16, 17 y 18".

"Con hinchas rompiendo asientos y rejas, lanzándolas y utilizándolas como puente para invadir la zona de exclusión donde se enfrentaron con la seguridad privada que siempre intentó contener la situación", agregó.

Philippe indicó en su informe que en el sector "de las puertas 11, 12 y 13 de la galería encienden fuego a otro basurero que también es lanzado a la pista de recortán".

"En el sector de las puertas 16, 17 y 18 prenden una fogata con cartones y diversos elementos rescatados del interior del estadio, lo que genera un incendio en el lugar", aprovechando de mencionar los reiterados llamados por altoparlante que se hizo en el recinto de Ñuñoa.