Recién iniciado el torneo: Audax Italiano confirmó sorpresiva desvinculación tras duelo ante la U - Chilevisión

Audax Italiano informó este lunes la salida de Christian Bassedas, quien no continuará como director deportivo del club.

La determinación fue dada a conocer a través de un comunicado, ratificando la salida a días del empate 0-0 ante Universidad de Chile por la fecha 1° de la Liga de Primera.

"Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo profesional realizado durante su gestión", señaló la escuadra itálica.

La institución de La Florida valoró "profundamente su labor y su destacada calidad humana que caracterizó al señor Bassedas en su paso por el equipo itálico. Asimismo, le desamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y laborales".

El ex futbolista argentino llegó al cargo en diciembre del 2024. Bajo su gestión pasaron como entrenadores Juan José Ribera y Gustavo Lema.

¿Qué se viene para Audax Italiano en la Liga de Primera?

El próximo partido de Audax Italiano por la Liga de Primera será el viernes 6 de febrero, día en que se medirá a Universidad de Concepción.

El cotejo está fijado para las 20:00 horas de nuestro país y se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida.