Lucero tuvo un debut para el olvido en la U y se fue expulsado en un duelo marcado por los incidentes - Chilevisión

Este viernes, Universidad de Chile y Audax Italiano dieron inicio al Campeonato Nacional 2026, duelo que estuvo protagonizado por graves incidentes en las tribunas del Estadio Nacional.

El encuentro comenzó de inmediato cuesta para los azules de Francisco Meneghini, quien debutaba oficialmente en la banca de la U, ya que a los 20 minutos se fue expulsado Felipe Salomoni por un fuerte codazo.

En el complemento, cuando iban 55', el compromiso estuvo largos minutos demorado por el enfrentamiento de barristas con carabineros y personal de seguridad privada.

De hecho, los simpatizantes azules prendieron fuego en el sector sur del recinto de Ñuñoa tras quemar butacas, razón por la cual las fuerzas de seguridad actuaron y evacuaron los sectores sur-oriente y sur-poniente.

Tras esta grave situación, el partido se reanudó y la U e Itálicos no se hicieron mayor daño para terminar igualando sin goles.

En Universidad de Chile debutaron sus refuerzos, ya que fue titular Octavio Rivero, quien fue reemplazado a los 72' por Juan Martín Lucero, quien tuvo un debut para el olvido.

El "Gato" fue expulsado por el árbitro Gastón Philippe a los 92 minutos por un fuerte golpe en el rostro de Enzo Ferrario.

En la próxima fecha la U visitará Talcahuano para enfrentar a Huachipato el domingo 8 de febrero. Mientras que Audax recibirá en La Florida a Universidad de Concepción dos días antes.