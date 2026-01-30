Quién es Lautaro Pastrán, el sorpreviso refuerzo que anunció Colo Colo para la nueva temporada - Chilevisión

Lautaro Pastrán se convirtió oficialmente en jugador de Colo Colo. El extremo fue anunciado este jueves como uno de los refuerzos para la temporada 2026.

Pese a que su nombre no sonó estas últimas semanas, el extremo apareció en el país y ya se puso a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz.

Una vez firmado el contrato, su principal misión será el reemplazar a Lucas Cepeda, quien fue vendido en más de 2 millones de dólares al Elche de España.

¿Quién es Lautaro Pastrán y cuánto jugó el 2025?

El futbolista de 23 años es oriundo de Mendoza, Argentina, pero tiene la posibilidad de representar a Chile por lazos de su familia materna con nuestro país.

Su carrera inició en las inferiores de Godoy Cruz y River Plate, aunque su debut en el profesionalismo fue el 2021 con Everton.

Posteriormente, pasó por Belgrano de Córdoba y el año pasado estuvo en Liga de Quito, llegando a disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

Pastrán disputó un total de 48 partidos en la reciente temporada, anotando 3 goles y aportando con 3 asistencias.

Además, el 2024 fue convocado a microciclos de La Roja Sub 23 con miras al Preolímpico de ese año, aunque finalmente no terminó asistiendo al torneo disputado en Venezuela.