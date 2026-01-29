Uno más a la lista: Lautaro Pastrán se convirtió en flamante refuerzo de Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo tiene a su nuevo refuerzo. Lautaro Pastrán fue confirmado este jueves como su nueva incorporación de cara a la temporada 2026.

El delantero llega luego de un paso por Liga de Quito, aunque su pase pertenece actualmente a Belgrano de Córdoba en el que no iba a ser tenido en cuenta.

El anuncio se dio luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro en la última jornada, instancia en la que se aprobó la contratación del chileno-argentino.

Lautaro Pastrán, el delantero que llega a reemplazar a Lucas Cepeda

Nacido en Mendoza en junio del 2002, Pastrán pasó por las inferiores de Godoy Cruz y River, aunque su debut en el profesionalismo en 2021 en Everton de Viña del Mar.

Tras su paso por Los Ruleteros, llegó al Pirata Cordóbes y en 2025 jugó en el elenco ecuatoriano, donde disputó 48 partidos en los que marcó 3 goles.

Su posición natural es volante o extremo, por lo que llega para tomar el lugar de Lucas Cepeda que fue vendido al Elche de España.

Pese a nacer en Argentina, el ariete tiene familia materna chilena que le permite ser elegido por la Selección Nacional y no gastar un cupo de extranjero.

Además del ex delantero de Liga de Quito, Colo Colo sumó en este mercado a Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.