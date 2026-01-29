Uno más a la lista: Lautaro Pastrán se convirtió en flamante refuerzo de Colo Colo - Chilevisión

El delantero fue oficializado como nuevo jugador del Cacique. Su arribo a Macul se da luego de pasar la temporada anterior por Liga de Quito.
Jueves 29 de enero de 2026 | 12:59
Colo Colo tiene a su nuevo refuerzo. Lautaro Pastrán fue confirmado este jueves como su nueva incorporación de cara a la temporada 2026.
El delantero llega luego de un paso por Liga de Quito, aunque su pase pertenece actualmente a Belgrano de Córdoba en el que no iba a ser tenido en cuenta.
El anuncio se dio luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro en la última jornada, instancia en la que se aprobó la contratación del chileno-argentino.
Nacido en Mendoza en junio del 2002, Pastrán pasó por las inferiores de Godoy Cruz y River, aunque su debut en el profesionalismo en 2021 en Everton de Viña del Mar.
Tras su paso por Los Ruleteros, llegó al Pirata Cordóbes y en 2025 jugó en el elenco ecuatoriano, donde disputó 48 partidos en los que marcó 3 goles.
Su posición natural es volante o extremo, por lo que llega para tomar el lugar de Lucas Cepeda que fue vendido al Elche de España.
Pese a nacer en Argentina, el ariete tiene familia materna chilena que le permite ser elegido por la Selección Nacional y no gastar un cupo de extranjero.
Además del ex delantero de Liga de Quito, Colo Colo sumó en este mercado a Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.
¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫— Colo-Colo (@ColoColo) January 29, 2026
El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻 pic.twitter.com/kUeQVnoLzf