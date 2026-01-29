Mazazo a Gustavo Álvarez: Selección de Perú sorprende y elige a otro DT para el nuevo proceso - Chilevisión

Gustavo Álvarez recibió un duro golpe en las últimas horas. El entrenador finalmente no fue considerado para asumir en la Selección Peruana.

Si bien el ex estratega de Universidad de Chile era uno de los favoritos, la dirigencia se inclinó por otro nombre: El brasileño Mano Menezes.

Tras diversas reuniones, el otrora entrenador del Palmeiras , Corinthians y Fluminense, entre otros, convenció con su proyecto a Jean Ferrari, director general de la federación local.

Mano Menezes le gana la pulseada a Gustavo Álvarez

De último paso por Gremio, el oriundo de Río Grande do Sul fue DT de Brasil entre 2010 y 2012, tomando el mando luego del Mundial de Sudáfrica.

Su gran decepción fue la Copa América de 2011, donde quedó eliminado en cuartos de final contra Paraguay vía lanzamientos penales.

Este currículum parece haberse impuesto al de Álvarez, quien tenía como gran aval el haber dirigido a clubes peruanos y su reciente buena campaña con la U.

Con esto, Perú apuesta a la experiencia de cara al nuevo proceso, el que apuesta a conseguir la clasificación al Mundial 2030.