Principal candidato: Gustavo Álvarez podría dirigir a esta selección pensando en el Mundial 2030 - Chilevisión

A semanas de dejar Universidad de Chile, el entrenador Gustavo Álvarez volvió a ser vinculado con la Selección de Perú.

El diario Depor aseguró que el argentino es uno de los principales candidatos a ser el nuevo DT de La Bicolor, todo esto pensando en el Mundial 2030.

La fecha en que Perú anunciaría a su nuevo DT

La idea es que el director deportivo del cuadro del Rimac, Jean Ferrari, anuncie antes del 15 de enero al líder del nuevo proceso.

El principal competir de Álvarez, según el citado medio, es Ariel Holan, ex estratega de Universidad Católica que está libre tras finalizar su vínculo con Rosario Central.

En el caso de Álvarez, un aspecto que agradarían a la dirigencia local es que conoce al medio al dirigir años atrás a Sport Boys y Atlético Grau.

La situación no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta que el pasado 1 de diciembre fue el propio DT el que afirmó que pretendía tomarse un receso al dejar la U.

"Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas (les digo): Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia", comentó en conferencia de prensa.