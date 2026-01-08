Tras ser presentado como refuerzo: Bernardo Cerezo se disculpa por antiguos mensajes contra la UC - Chilevisión

Bernardo Cerezo fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica, instancia en la que aprovechó de disculparse por sus antiguos comentarios contra Los Cruzados.

En la época en la que defendía Universidad de Chile, club en el que se formó, el defensa discutió por redes con hinchas de La Franja usando duros términos.

A raíz de esto, el ex Ñublense pidió perdón a la fanaticada de su actual club y afirmó a que todo ese dio por "falta de madurez".

La explicación de Bernardo Cerezo por burlas a la UC

En una historia de Instagram, el zaguero remarcó que está "muy feliz por haber llegado a esta hermosa institución" y dio paso a las disculpas.

"Sé que muchos hinchas estaban esperando que me disculpara por un error que cometí hace 13 años aproximadamente", comenzó.

El futbolista apuntó que "fue un error que cometí por falta de madurez y pido disculpas por ello. Hoy estoy en esta maravillosa institución y voy a entregarme al 100% por esta camiseta. Y así enmendar ese error e ir ganándome su cariño y respeto".

"Estoy muy agradecido por el recibimiento que me han entregado. Vamos Católica por un gran 2026", sentenció el jugador de 30 años.

Cerezo llega a la UC tras estar varias temporadas en Ñublense. Anteriormente pasó por Santiago Wanderers, La Serena, Deportes Santa Cruz y la U.

