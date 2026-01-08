Barra de la U cuestionó a Meneghini por salida de Leandro Fernández: Mencionaron “profundo malestar” - Chilevisión

Molestia generó en Los de Abajo la decisión de Francisco Meneghini de no considerar a Leandro Fernández, lo que podría poner fin al ciclo del delantero en Universidad de Chile.

Paqui le informó al argentino que correría de atrás en la consideración para esta temporada, teniendo en cuenta el inminente arribo de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Esta situación generó la molestia de la barra del cuadro laico, quienes arremetieron contra el entrenador en redes sociales.

La defensa de Los de Abajo a Leandro Fernández

A través de un comunicado, parte de la hinchada del elenco estudiantil expresó su "profundo malestar" y apuntaron a una "injusta determinación"

"Nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules", agregaron.

Los de Abajo exigió al cuerpo técnico de Meneghini que "reconsideren la medida, no es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta".

"La U es un equipo distinto a los demás, la hinchada protege a todos quienes defienden y mojan la camiseta como lo hace el Lea. Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño", añadieron.

Finalmente, la barra del Romántico Viajero aseguró que "la U es grande por su gente, no somos O'Higgins. Lea, a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores".

