¿Se viste de azul? El detalle que acercaría a Juan Martín Lucero a ser refuerzo de la U - Chilevisión

Concretada la llegada de Francisco Meneghini al banco, Universidad de Chile se mete de lleno en el mercado y ya tiene en el horizonte a varios jugadores.

Uno de los que comenzó a sonar en el CDA es Juan Martín Lucero, ex delantero de Colo Colo que disputó la última temporada en el Fortaleza.

El Gato tuvo un magro año en el Tricolor de Acero, club que descendió a la Serie B de Brasil tras una pésima campaña en la que invirtió millones en diversos contratos.

El aspecto que acercaría posturas entre Juan Manuel Lucero y la U

Además de que el argentino de 34 años no jugaría en el ascenso, hay otro detalle que podría acercar las posturas con Los Azules.

Se trata del salario de Lucero, quien actualmente cobra un alto contrato que complica seriamente al Fortaleza en el objetivo de reducir los costos.

Los recursos de la institución bajaron consirablemente con la pérdida de la categoría, por lo que no es descabellado pensar en una salida.

A partir de allí, el Romántico Viajero tendría que ver si puede cumplir con las expectativas económicas de un ariete que muy cotizado en su momento.

Además de un atacante, donde también se especula con el retorno de Eduardo Vargas, la U también buscaría un extremo y un arquero que compita con Gabriel Castellón.