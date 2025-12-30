Sorpresa en la U: Anuncian salida de nuevo jugador de cara a la temporada 2026 - Chilevisión

Universidad de Chile confirmó la salida de un nuevo jugador. Se trata de Rodrigo Contreras, delantero que finalizó su contrato con el club.

A través de un comunicado, Los Azules oficializaron que no extenderán el préstamo del Tucu solamente horas después de anunciar a Francisco "Paqui" Meneghini como nuevo DT.

El ariete se va del cuadro laico luego de jugar 41 partidos en total en los que marcó 10 goles, ganando la Supercopa en septiembre al vencer a Colo Colo.

La despedida de Rodrigo Contreras de la U

En sus redes sociales, el argentino publicó un extenso mensaje en el que afirmó: "Las despedidas no siempre son lindas más cuando te encariñas tanto con una institución".

"No fue el año que quería por diferentes razones. Quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos, pero siempre con el corazón para defender los colores", agregó.

Junto con recordar el tanto que le marcó a Universidad Católica en mayo pasado, el trasandino agradeció el apoyo de los hinchas y de los funcionarios del Romántico Viajero.

Si bien el pase de Contreras pertenece a Deportes Antofagasta, su futuro estaría en Millonarios de Colombia que pretende alcanzar un acuerdo con los Pumas.

La salida del atacante se suma a las de Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra e Ignacio Tapia.