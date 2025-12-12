¿Ahora sí? Afirman que Eduardo Vargas figura otra vez en el horizonte de la U - Chilevisión

Eduardo Vargas volvería a protagonizar una de las teleseries del mercado de pases, luego de ser nuevamente vinculado a Universidad de Chile.

Tras su sorpresivo arribo a Audax Italiano a mediados del 2025, Turboman aparecería otra vez en el radar de Los Azules pensando en la próxima temporada.

El cuadro laico busca opciones para el ataque, donde el oriundo de Renca sería una de las alternativas en la carpeta.

Especulan con posible regreso de Eduardo Vargas a la U

Según consignó Radio Cooperativa, algunos integrantes del directorio de Azul Azul están de acuerdo en ir a conversar con el delantero y su entorno buscando un regreso.

La idea sería aprovechar una cláusula que el ariete tendría en los Itálicos, la que le permitiría salir sin tener mayores inconvenientes.

El ex seleccionado nacional fue buscado en el último periodo de pases por la U, pero no hubo acuerdo y fue el conjunto de La Florida el que se quedó con sus servicios.

De todas formas, se trataría recién de una tentativa a la espera de la llegada del nuevo entrenador del Romántico Viajero.

En el último semestre, Vargas disputó un total de 13 partidos en los que marcó 4 goles.