Johnny Herrera vuelve a arremeter contra Arturo Vidal: “Le estás regalando un año de contrato” - Chilevisión

Johnny Herrera volvió a arremeter contra Arturo Vidal en plena época de definiciones en Colo Colo, cuadro que confirmó la salida de cuatro jugadores.

El ex capitán de Universidad de Chile aseguró que el King tuvo un bajo desempeño en la temporada recién finalizada, apuntando que podría haber terminado su ciclo en el Cacique.

"A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas. No fue ni más ni menos que ellos", comentó en TNT Sports.

Johnny Herrera por permanencia de Arturo Vidal: "Buena teleserie"

El otrora arquero y seleccionado nacional puso de ejemplo a Esteban Pavez, remarcando que "tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó".

"No le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Fue raro lo que pasó con Pavez", añadió.

Herrera fue más allá y anticipó que podrían darse varios cruces del volante con el DT Fernando Ortiz, quien se mantendrá en el banco de Los Albos.

"Conclusión, vamos a tener una buena teleserie", señaló el ex guardameta en un nuevo dardo hacia el mediocampista.