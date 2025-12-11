¿Cambios en el descenso? La inédita situación legal que podría salvar a Iquique y Unión Española - Chilevisión

Diversas especulaciones se han generado con el descenso en la Liga de Primera, donde Deportes Iquique y Unión Española terminaron bajando a la Primera B.

Pese a que está todo sentenciado, comenzaron rumores de una vía legal para impedir que estos equipos pierdan la categoría a pocos días de la tragedia deportiva.

Todo se dio por una situación en las Bases y el Reglamento, con la primera ratificando que los descendidos son por tabla anual, tal como sucedió ahora.

Sin embargo, la segunda instancia establece en su artículo 90° que la baja a la Primera B se definirá por el promedio de puntos en las últimas tres temporadas, algo que se instaló en el regreso del torneo post estallido social y pandemia.

Este punto es relevante debido a que el Reglamento está por encima de las Bases. A raíz de esto, y en caso de que se cumpla, serían otros los elencos perjudicados.

El posible "giro administrativo" en el descenso

Si se llegara aplicar este artículo 90° del Reglamento, los que bajarían serían Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03) que tienen peor promedio que Iquique y Unión Española.

En ese escenario, el artículo 5° de las Bases del torneo precisa que la normativa se tiene que cumplir en el siguiente orden de jerarquía:

Estatutos de la ANFP

Reglamento de la ANFP

Bases

Consultado en sus redes sociales por esto, Jorge Segovia, propietario de Unión Española comentó: "Estamos estudiando el tema, pero Reglamento parece que es muy claro".

Por ahora, el "giro administrativo" no se estaría dando y tanto Dragones Celestes como Hispanos jugarían la Liga de Ascenso 2026, aunque el tema ya se tomó las redes sociales.