Primera alarma en la UC: La importante pieza que podría dejar el club tras pedir mejora salarial - Chilevisión

Tras un gran cierre de semestre en el que clasificó a Copa Libertadores, Universidad Católica vive su primera alarma en el mercado de pases.

El protagonista en esta ocasión es Jhojan Valencia, pieza clave de Los Cruzados que reconoció que podría partir del club.

El volante aseguró que desde la dirigencia no le han contestado a una propuesta que mandó hace más de un mes, la que incluía una mejora salarial.

Jhojan Valencia puso en duda su futuro en la UC

En conversación con TNT Sports, el colombiano indicó: "Estamos a la espera de que Católica responda al ofrecimiento que hicimos con mi representante, pero por ahora no hay respuesta".

"Llevamos más de un mes esperando que me respondan la solicitud que hicimos. Y si llega otra oferta tendrán que verla con mi representante y sentarse a conversar".

En medio de rumores de un interés del Puebla de México, Valencia remarcó que le tiene "mucho cariño al club, a mis compañeros, al profe (Daniel Garnero) y a la hinchada, pero tampoco no puedo estar donde no me dan ese lugar".

Consultado sobre si se trata de un tema económico, el mediocampista de 29 años confesó: "Sí. Habíamos hablado de algo salarial y una mejora. Las cosas salieron bien, pero no han cumplido".