La sentida despedida de Emiliano Amor de Colo Colo: “He dejado muchas cosas de lado” - Chilevisión

Emiliano Amor fue uno de los nombres que comandó la poda en Colo Colo, cuadro que este miércoles oficializó cuatro salidas.

El defensa finalizó su contrato y se irá del Cacique, situación que se repite con Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Mauricio Isla en la reestructuración del plantel.

Horas después de que se ratificara que se va de Los Albos, el argentino se despidió con un sentido mensaje en el que afirmó que dejó varias cosas de lado.

Emiliano Amor dice adiós a Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram, el trasandino dedicó un mensaje a todos los "colocolinos y colocolinas", recalcando que "nos toca separar caminos".



"En estos años, he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc), pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente no tiene ningún arrepentimiento. Sólo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años que compartimos", agregó.

Amor aprovechó de dar las gracias "a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición para trabajar día a día".

"Pero, este saludo es en especial a todo el pueblo colocolino que, desde el primer día, me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor. Estoy feliz de haber aportado con todos mis compañeros y CT 6 títulos que aportan aún más la hermosa historia del club", añadió.

En zaguero de 30 años sentenció: Gracias. Los quiero mucho, nos volveremos a ver pueblo Albo".

En su ciclo en el Popular (2021-2025), el argentino jugó un total de 125 partidos en los que marcó 6 goles, siendo pieza clave en la obtención de la Liga de Primera 2022 y 2024.