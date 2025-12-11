Comenzó la poda en Colo Colo: Así se enteraron los jugadores de su salida del Cacique - Chilevisión

Arrancó la poda en Colo Colo. Cuatro jugadores del plantel fueron informados que no continuarán en el Cacique de cara a la temporada 2026.

Se trata de Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Mauricio Isla, quienes dejaron de pertenecer a Los Albos debido al término de sus contratos.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la salida de los jugadores y reveló que fue él mismo el que les dio a conocer esta decisión.

Tras la reunión de directorio realizada este miércoles, el máximo dirigente del club señaló que llamó a los futbolistas y les agradeció por su estadía en Macul.

¡Gracias por todo, muchachos! ⚪️⚫️



Al cierre de la temporada 2025, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas finalizan su etapa en el Cacique.



¡Les deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!

Aníbal Mosa manda potente mensaje tras dardos de Arturo Vidal

En diálogo con la prensa, Mosa ratificó la continuidad del DT Fernando Ortiz y aprovechó de comentar los dichos de Arturo Vidal, quien lanzó potentes críticas a la interna de la institución tras no poder clasificar a la Copa Sudamericana.

Al respecto, el empresario señaló que "todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Deben seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que determine el DT y su cuerpo técnico".

"Es lo que deben hacer todos. Lo que dijo Arturo Vidal u otros jugadores es historia. Hoy nos convoca el futuro", agregó.

El directio insistió en que los futbolistas "se deben presentar a la pretemporada el 2 o 3 de enero y seguir las instrucciones de su jefe directo, el director técnico, no yo ni el gerente deportivo. Y ese es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado".

"Y al que no le guste la decisión, tendrá que ver qué hace", sentenció.