Fuera de todo: Colo Colo cae ante Audax en el Monumental y no le alcanza para la Copa Sudamericana - Chilevisión

Colo Colo finaliza una temporada para el olvido y queda fuera de la Copa Sudamericana tras caer por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

En la previa, los albos tenían la obligación de ganar y dependían de que Cobresal no sumara puntos para conseguir el anhelado cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la derrota en esta última fecha apagó toda esperanza.

Con este resultado, el Cacique quedó octavo en la tabla de posiciones con 44 unidades y finaliza el Campeonato Nacional 2025 fuera de copas internacionales.

Durante los primeros minutos, el conjunto itálico sorprendió a los locales con un juego ofensivo y una presión alta que les permitió ponerse en ventaja rápidamente.

Tras un tiro libre al área colocolina, Eduardo Vargas abrió la cuenta para los de La Florida a los 15 minutos de juego.

Bastaron un par de jugadas para que Leonardo Valencia volviera a silenciar el Monumental poniendo el 2-0 desde los doce pasos.

Ya en el segundo tiempo, los locales dependían de sí mismos, puesto que Ñublense le ganaba 3-0 a Cobresal, su rival directo por el cupo a la Sudamericana. Pese a volcar el juego a su favor, los albos no lograron ser efectivos.

El entrenador Fernando Ortiz se vio obligado a mover algunas piezas. El ingreso de Arturo Vidal, Claudio Aquino y Marcos Bolados volvió a meter a Colo Colo en el partido.

Vicente Pizarro ilusionó al pueblo popular al descontar al minuto 85'. Sin embargo, no fue suficiente.