Cobreloa vs Deportes Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final vuelta de Liguilla de Ascenso - Chilevisión

Cobreloa y Deportes Concepción definen este domingo al segundo equipo que asciende a la Liga de Primera, midiéndose por la vuelta de la Liguilla de la Primera B.

Tras el empate 1-1 en la ida, Los Loínos apuestan a hacerse fuertes en condición de local y volver a la máxima categoría luego de bajar a fines del 2024.

En tanto, el León de Collao sueña con dar el golpe como visitante de la mano de Joaquín Larrivey, su gran goleador que ha marcado 22 tantos esta temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobreloa vs Deportes Concepción?

El partido de Cobreloa ante Deportes Concepción, válido por la final vuelta de la Liguilla de Ascenso, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá esta histórica definición de manera online. Para esto, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora de partido entre Cobreloa y Deportes Concepción por Liguilla de Primera B

El compromiso del elenco naranja contra Los Lilas inicia a las 20:15 horas de Chile de este domingo 7 de diciembre.

El estadio en esta ocasión es el Zorros del Desierto de Calama, donde se esperan más de 10 mil hinchas para un duelo inolvidable.