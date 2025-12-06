¡Campaña histórica! Colo Colo venció a Universidad de Chile y se coronó tetracampeón del fútbol femenino - Chilevisión

El Campeonato Nacional Femenino se tiñe de blanco una vez más. Colo Colo logró su anhelado tetracampeonato tras superar por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las dirigidas de Tatiele Silveira culminan una campaña prácticamente perfecta, sin ninguna derrota durante esta temporada y alcanzando uno de los invictos más largos en la historia del fútbol femenino.

Con esta victoria, las albas bajan su estrella número 17, y por segundo año consecutivo lo hacen frente a las azules.

Colo Colo se pone la corona en el Campeonato Nacional Femenino 2025

Si bien las albas llegaban como favoritas, el primer tiempo estuvo balanceado para ambos equipos. Sin embargo, las populares demostraron mayor protagonismo con un juego más ofensivo durante gran parte del encuentro.

La apertura de la cuenta llegaría al minuto 32' luego de que Yessenia López aprovechara un rebote en el área de Universidad de Chile para poner en ventaja a las colocolinas con un zurdazo al ángulo.

Ya en el segundo tiempo, la U buscaría el empate hasta los minutos finales, pero el gol le fue esquivo.