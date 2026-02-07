¡En la agonía! Colo Colo vence a Everton y enciende la confianza de sus hinchas en el Monumental - Chilevisión

Colo Colo logró un valioso triunfo tras vencer por 2-0 a Everton en un partido válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Los albos, que necesitaban ganar para entregar mejores sensaciones a sus hinchas, se encontraron con un duelo trabajado, friccionado y con escaso espacio, ante un conjunto viñamarino ordenado que buscó y supo incomodar en la primera mitad.

Un encuentro que parecía parejo, pero que los albos lograron resolver a su favor en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

En la primera mitad, ambos equipos lucharon cada balón, pero carecieron de profundidad y eficacia, por lo que se fueron al descanso sin goles y con pocas ocasiones claras.

En el complemento, Colo Colo asumió el protagonismo y comenzó a adelantar sus líneas, aunque la imprecisión seguía marcando el trámite del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz encontró respuestas desde la cantera, luego de que a los 90 minutos Yastin Cuevas apareciera para marcar el 1-0 y desatar la celebración en Macul.

Finalmente, Javier Correa sentenció el encuentro en el cierre, sellando el 2-0 definitivo y una victoria que le devuelve confianza a Colo Colo frente a su gente en el Estadio Monumental.