 ¡En la agonía! Colo Colo vence a Everton y enciende la confianza de sus hinchas en el Monumental - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡En la agonía! Colo Colo vence a Everton y enciende la confianza de sus hinchas en el Monumental

Los albos se hicieron sentir en Macúl frente al cuadro viñamarino y consiguen un importante 2-0 con miras a recuperar la confianza de sus hinchas en el inicio de la temporada 2026.

Sábado 7 de febrero de 2026 | 23:26

Colo Colo logró un valioso triunfo tras vencer por 2-0 a Everton en un partido válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Los albos, que necesitaban ganar para entregar mejores sensaciones a sus hinchas, se encontraron con un duelo trabajado, friccionado y con escaso espacio, ante un conjunto viñamarino ordenado que buscó y supo incomodar en la primera mitad. 

Un encuentro que parecía parejo, pero que los albos lograron resolver a su favor en los últimos minutos del tiempo reglamentario. 

Colo Colo vence a Everton en la agonía y encuentra su juego en el Monumental

En la primera mitad, ambos equipos lucharon cada balón, pero carecieron de profundidad y eficacia, por lo que se fueron al descanso sin goles y con pocas ocasiones claras.

En el complemento, Colo Colo asumió el protagonismo y comenzó a adelantar sus líneas, aunque la imprecisión seguía marcando el trámite del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz encontró respuestas desde la cantera, luego de que a los 90 minutos Yastin Cuevas apareciera para marcar el 1-0 y desatar la celebración en Macul.

Finalmente, Javier Correa sentenció el encuentro en el cierre, sellando el 2-0 definitivo y una victoria que le devuelve confianza a Colo Colo frente a su gente en el Estadio Monumental.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Huachipato vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Colo Colo vs Everton: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera

Unión Española va a la justicia para evitar su descnso a la Primera B: Ya presentaron una demanda

Colo Colo anunció “Noche Alba Solidaria” y un detalle generó críticas en los hinchas: “No aprenden”
Publicidad
Publicidad